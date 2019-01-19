Karayolları kapalı yol durumu | Karayolları son dakika yol durumu sorgulama

Karayolları kapalı yol durumu haberlerini sizler için derledik. Hafta sonu şehirler arası yolculuk yapacak vatandaşlar karayollarındaki yol durumunu son dakika merak ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü karayollarında hangi yolların kapalı hangi yolların açık olduğuna dair açıklama yaptı. İşte Karayollarında trafiğe açık ya da trafiğe kapalı yollar.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca-Gaziemir kavşakları yönündeki yapım çalışmaları sebebiyle yolun 4-6. kilometrelerinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 kilometreleri ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresinde bulunan Akyazı ve Beşirli tünellerindeki aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle 31 Mart'a kadar aralıklarla tüneller trafiğe kapatılarak, ulaşım her iki yöndeki bağlantılardan sağlanacak.

Edirne-Kırklareli yolunun 10-24, Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 15-30. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Turgutlu-Salihli yolunun 5-6. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara istikametinde servis yolundan sağlanıyor.

Bingöl-Diyarbakır il sınırı-Diyarbakır yolunun 32-34. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan devam ediyor.

Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ünye-Fatsa yolunun 28-30. kilometrelerinde (Dolunay Kavşağı) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.