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Aktüel Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Aktüel

Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-20 03:21:08 -
Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 artarak 2 bin 203'e, vaka sayısı da 320 artarak 121 bin 667'ye yükseldi.

- Panama

Orta Amerika ülkelerinden Panama'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 10 artarak 2 bin 574'e, vaka sayısı 436 artarak 125 bin 81'e ulaştı.

- Kosta Rika

Kosta Rika'da 10 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı ölüm sayısı 1204'e, vaka sayısı 632 artarak 97 bin 75'e çıktı.

- Honduras

Honduras'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 artarak 2 bin 568'e, vaka sayısı 831 artarak 88 bin 425'e yükseldi.

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