Karayip korsanı iş başında Yine tekne vurdu: 4 Ölü

ABD ordusu, deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı yapan kartellere yönelik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan'ın talimatıyla Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlendiği bildirildi. Elde edilen istihbaratın teknenin uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Operasyonda 4 narko-terörist öldürüldü" ifadelerine yer verildi.

SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan, kartellere karşı isabetli ve ölümcül saldırıları sürdürdüklerini belirterek, "Bu narko-terörist ağlarını yok edecek, dağıtacak ve bozguna uğratacağız. SOUTHCOM, bölgede ve ABD anavatanına kadar uzanan hatta kartel terörünü ve şiddetini sona erdirmeye kararlıdır" açıklamasında bulundu.