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Karateciler 4 Altın 3 Gümüş ve 3 Bronz Madalya ile döndü

23-24 Şubat 2019 tarihleri arasında Çankırı’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakalarında Kayserili sporcular 10 madalya kazandı.

26 Şubat 2019 Salı 10:42
Karateciler 4 Altın 3 Gümüş ve 3 Bronz Madalya ile döndü

23-24 Şubat 2019 tarihleri arasında Çankırı’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakalarında Kayserili sporcular 10 madalya kazandı.


Çankırı’nın ev sahipliğinde düzenlenen müsabakalar oldukça çekişmeli geçti. Sporcular Kırşehir’de yapılacak olan yarı final müsabakaları için mücadele etti.


Kayseri’den grup müsabakalarına katılan sporcular 4 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya kazanarak müsabakalara damgasını vurdu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, grup müsabakalarından madalyalar ile dönen sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, 23-24 Mart 2019 tarihleri arasında Kırşehir’de yapılacak olan Yarı Final Müsabakalarında başarılar diledi.


Madalya Alan Sporcularımız İse Şöyle;


KAAN KANDEMİR 36 KG 1.


Ş.BERSİZ BALOĞLU 56 KG.1.


H.KÜBRA SARITAŞ 46 KG. 1.


ZİŞAN GÜRSOY 42 KG 1.


ALİ TİRKİ 44 KG 2.


MELİSA KORKMAZ +54 KG 2.


AHSEN ERGÜN 50 KG 2.


Z.SILA BİRİCİK ÇELİK KATA 3.


OSMAN ALP YILMAZ KATA 3.


HÜSEYİN ÇALIŞ +60 KG 3.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:42
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