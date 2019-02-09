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Karate: 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

- Milli sporcular, organizasyonun ikinci gününde 1 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti

09 Şubat 2019 Cumartesi 21:41
Karate: 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası


ANKARA (AA) - 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Danimarka'nın Aalborg kentindeki Gigantum Arena'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonanın ikinci gününde gençler ferdi kumite ile takım kata kategorilerinde madalyalar dağıtıldı.

Hüseyin Can Göksü, Ömer Berat Kaynar ve Enes Özdemir'in yer aldığı genç erkek kata milli takımı, şampiyonluk mücadelesinde İspanya'ya kaybederek gümüş madalya aldı.

Genç kumite 55 kiloda Burak Özdemir, repesaj finalinde Gabriel Alexandru Anghel'i 6-0 yenerek bu kategoride üst üste ikinci kez Avrupa üçüncülüğü elde etti.

2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden gençler dünya ikincisi Damla Ocak, repesaj finalinde Fransız Amelie Grun karşısında normal süresi 3-3 biten müsabakada ilk puanı alan taraf olarak galip geldi ve ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Genç erkekler kumite 76 kilonun son Avrupa şampiyonu Hasan Arslan ise Slovak Zdenko Vanka'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Genç kadınlar kumite +59 kiloda ise milli sporcu Hira Nur Kasatura, Avrupa üçüncülüğü mücadelesinde Bosna Hersekli Stefani Kresic'i 3-0 yendi.

Şule Azra Akbulut, Ayça Altınbaş ve Rumeysa Zurnacı'nın yer aldığı genç kadın kata milli takımı ise üçüncülük mücadelesinde Hırvatistan'a yenilerek Avrupa beşincisi oldu.


- Genel klasmanda lider Türkiye


İkinci gün sonunda toplam 5 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan Türkiye, genel klasmanda liderliğini sürdürdü.

Yarın sona erecek şampiyonada milli sporculardan kadınlarda Gülsen Demirtürk, Asena Pekmezoğlu, Neşe Kıymet Diker, Rabia Şentürk ve Eda Eltemur, erkeklerde Ömer Faruk Ateş, Muratcan Deniz, Enes Bulut, Samed Gök ve Bekir Kavak maça çıkacak.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 21:41
  1. 1 gümüş ve 4 bronz
  2. 46. Ümit
  3. Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası
  4. ikinci gün
  5. KARATE

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