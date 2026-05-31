Karatay'da yeni asfalt sezonuyla birlikte ulaşım yatırımlarına hız verildi

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yeni sezonun açılmasıyla beraber merkez ve uzak mahallelerdeki yol standartlarını yükseltmek için kolları sıvadı. Vatandaşlara modern ulaşım imkanları sunmayı hedefleyen ekiplerin yürüttüğü faaliyetler kapsamında, Sedirler Caddesi'nin Köprübaşı yönündeki güzergahında devam eden asfalt ve yol düzenleme işlemleri bitirilerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Bu çalışmalar sayesinde bölgedeki ulaşım kalitesi önemli ölçüde artırıldı.

Bunun yanı sıra ulaşım projelerine ara vermeden devam eden belediye, Adana - Antalya Çevre Yolu üzerinde trafik güvenliğini artıracak yaklaşık 5 kilometrelik yan servis yolu inşasını da sürdürüyor. Bu projenin, çevre yolu bağlantılarındaki trafiği rahatlatması ve akışı daha düzenli hale getirmesi hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca Yol Boyu Caddesi ile Kanal Caddesi'ni birbirine bağlayan hat üzerinde yenileme işlemleri gerçekleştirilerek modern bir ulaşım aksı oluşturulurken, güzergahın devamında yer alan kavşakta da yakın zamanda yeni düzenlemelerin hayata geçirileceği bildirildi.

Yeni sezonla ilgili değerlendirmelerde bulunan ve ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, şu ifadeleri kullandı:

"Sedirler Caddemizin Köprübaşı istikametindeki bölümünde çalışmalarımızı tamamladık. Hemşehrilerimize hayırlı olsun. Adana - Antalya Çevre Yolu’na ise 5 kilometre boyunca yan servis yolu kazandırıyoruz. Çevre Yolu - Menzil Caddesi kesişiminden başlayarak Karaman Yolu kesişimine kadar uzun bir yan yol hattı oluşturacağız. Bölge trafiğinin yükünü hafifletecek çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Yine Yol Boyu Caddesi’nin Kanal Caddesi’ne bağlandığı hattı yeniledik. Yolun devamındaki kavşakta da ilerleyen günlerde bazı düzenlemeler yapacağız. Bu sezon da Karatay’ımızın ulaşım altyapısını daha güçlü hale getirmek için ekiplerimizle birlikte yoğun bir çalışma dönemi geçireceğiz. Yeni asfalt sezonumuzun ve altyapı çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum"