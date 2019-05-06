Kararın ardından YSK Başkanı'ndan flaş açıklama!
YSK Başkanı Güven: "Yargı süreci sona erdi. YSK,11 yüksek mahkeme üyesi ve tam sayıyla yaptığı toplantı sonucunda kararlarını verdi."06 Mayıs 2019 Pazartesi 23:56
YSK Başkanı Sadi Güven, kurul ile birlikte tarihi kararları aldıktan sonra saat 23:15 sıralarında binadan ayrıldı. Çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Güven "Fazla bir şey söylemeyeceğim yargı süreci sona erdi. 11 tam üye sayısıyla toplanan YSK kararlarını verdi. Kararları yazılı olarak sizlere de ilettik." dedi.
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