Karar verildi! 166 muvazzaf asker tutuklandı Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 166 muvazzaf asker tutuklandı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 188 muvazzaf askerden 166'sı tutuklandı. Ayrıntılar geliyor...

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