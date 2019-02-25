Karar verildi! 166 muvazzaf asker tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 166 muvazzaf asker tutuklandı.
25 Şubat 2019 Pazartesi 23:43
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 188 muvazzaf askerden 166'sı tutuklandı.
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