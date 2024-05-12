Karar aldılar! Birçok ülkenin gizli servisi Türkiye için harekete geçti

Tunca Bengin, savunma sanayiinde gelinen nokta nedeniyle dünyanın gözünün Türkiye’nin üzerinde olduğunu, bu durumun, ülkemizin teknoloji ve ticari olmak üzere iki farklı casusluğun daha radarına girmesi anlamına geldiğini belirtti. “Türkiye’nin geliştirdiği, geliştireceği projelerle ilgili bilgi sızdırma amacıyla birçok ülkenin gizli servisleri, yabancı şirketlerin elemanları ‘derin’ bağlantılar ve hesaplar peşinde” ifadelerini kullanan Bengin, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Savunma sanayiinde gelinen nokta nedeniyle dünyanın gözü Türkiye’de... Özellikle İHA, SİHA’lar ile muharip araç gereçler, silahlar, mühimmatların sahada gösterdiği üstün başarı ve Milli Muharip Uçağımız KAAN, uluslararası güçlerin dikkatini çekmiş durumda. Bu bağlamda yapılan övgüler ve İHA-SİHA’lar başta olmak üzere gelen silah talepleri de malum. Gerçekleştirilen hamleler silah sanayiinde dışa bağımlılığımızı azaltırken, Türkiye’yi dünya piyasalarında söz sahibi de yaptı. Tabii bu aynı zamanda teknoloji ve ticari olmak üzere iki farklı casusluğun daha radarına girme anlamına da geliyor. Ki bunun örnekleri de MİT ve Emniyet’in ortaklığında gerçekleşen bir çok operasyonla ortaya çıkarıldı. Türkiye’nin geliştirdiği, geliştireceği projelerle ilgili bilgi sızdırma amacıyla birçok ülkenin gizli servisleri, yabancı şirketlerin elemanları “derin” bağlantılar ve hesaplar peşinde. Sadece güvenlik nedeniyle değil, pazardan pay kapmak, sizi pazara sokmamak için de... (…)”



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