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Ekonomi Karapınar GES’te 4 megavatlık enerji şebekeye aktarılıyor
Ekonomi

Karapınar GES’te 4 megavatlık enerji şebekeye aktarılıyor

Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nde (GES) montajı tamamlanan 4 megavatlık kurulu güç devreye alınmış durumda.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 08:37:00 -
Karapınar GES’te 4 megavatlık enerji şebekeye aktarılıyor

Her ay yaklaşık 104 bin panel kurulumunun hedeflendiği santral, tamamlandığında yıllık 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Kalyon farkı ortada

20 Mart 2017’de gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi (YEKA GES-1) ihalesini kilovatsaat başı 6.99 dolar/cent teklif vererek kazanan Kalyon Enerji’nin Karapınar’daki çalışmaları hızla sürüyor. 20 milyon metrekare alana kurulacak, bin megavat kurulu güce sahip olacak Karapınar GES’e Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda üretilen paneller monte ediliyor.

Paneler gayet verimli

Yüzde 22 yüksek verimlilik oranına sahip paneller, güneşi doğuşundan batışına kadar takip edecek. Böylece yüzde 12 daha fazla elektrik üretecek. İki yüzünden de elektrik üretme kabiliyetine sahip paneller, yüzde 5 civarında bir elektrik artışı daha sağlayacak.

Enerji ithalatı aşağı çekilecek

Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Murtaza Ata, Karapınar GES’te yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada YEKA projesinde önemli bir noktaya gelindiğine işaret etti. Projeyle enerji alanında dışa bağımlılığını aşağı çekilmesinin amaçlandığına dikkati çeken Ata, “YEKA’yla enerjiyi yerli ve yenilenebilir kılmak planlanıyor. Ayrıca yenilenebilir enerji teknolojilerini de Türkiye’de üretmek hedefleniyor” diye konuştu.

Ata, Karapınar GES’le bir rüyanın gerçekleştiğini kaydederek, “Montajı yapılan paneller, yüzde 75’in üzerinde yerli katkı oranına ulaştı” hatırlatmasında bulundu. Alana bin 300 megavatlık panelin kurulacağını anlatan Ata, şunları söyledi: “Elektrik enerji kurulu gücü bin megavat ama bin 300 megavatlık paneli peyder peyder kurdukça devreye alacağız. Burada gözün göremediği mesafede güneş santrali olacak. 13 kilometre uzunluğunda, 1.5-2 kilometre eninde devasa bir santral. Fabrikamızda üretilen 4 megavatlık 10 bin 300 adetlik paneli kurduk ve bu bölümü devreye aldık. Şu anda 4 megavatlık panel, elektrik üretiyor. Şalt sahasından da milli şebekeye bu elektriği veriyoruz. Bakanlık yetkilileri de bu tesisin kabulünü yaptı. Güneşin pozisyonuna bağlı kalarak bir saatte ‘4 megavat elektrik üretiliyor.”

 

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