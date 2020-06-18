  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karaova Mahallelerinde yol çalışmaları başladı

IHAAW101027-GEN/18-06-2020 - Karaova Mahallelerinde yol çalışmaları başladı (Fotoğraflı) Eren Ayhan MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesi Karaova’da bazı mahalle yollarında sathi kaplama öncesi astarlama çalışmalarına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:17:39 -
Karaova Mahallelerinde yol çalışmaları başladı

IHAAW101027-GEN/18-06-2020 - Karaova Mahallelerinde yol çalışmaları başladı (Fotoğraflı) Eren Ayhan MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesi Karaova’da bazı mahalle yollarında sathi kaplama öncesi astarlama çalışmalarına başladı. Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde, alt yapı çalışmaları tamamlanan sokak ve caddelerde gerçekleştirdiği çalışmalar dışında, özellikle Karaova bölgesinde uzun zamandır asfaltlanmayı bekleyen yollarda geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yeniköy, Çamlık, Kumköy ve Kızılağaç Mahallelerinde başlayan çalışmalarda sathi kaplama öncesi yollarda hazırlıklar sürüyor. Astarlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise önümüzdeki günlerde sathi kaplama asfalt çalışması yapılacak. Ekipler, yeni yapılacak yollar dışında Karaova bölgesi genelinde asfalt yama ve bordur kaplama çalışmalarına da devam ediyor. (OD-Y) 18.06.2020 10:12:30 TSI NNNN

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı