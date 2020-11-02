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Aktüel Karantinaya uymayan yolcu nedeniyle 33 kişi yurda yerleştirildi
Aktüel

Karantinaya uymayan yolcu nedeniyle 33 kişi yurda yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 21:24:32 -
Karantinaya uymayan yolcu nedeniyle 33 kişi yurda yerleştirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinası kurallarına uymayarak yolculuk yapan 1 kişi nedeniyle 33 kişi yurda götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, il girişinde uygulama yapan ekipler, bir otobüsü durdurdu.

Ekipler, yaptıkları kimlik kontrolünde yolculardan 1 kişinin karantina hükümlerini ihlal ettiğini tespit etti.

Söz konusu kişi nedeniyle otobüsteki 31 yolcu ve 2 sürücü tedbiren karantina yurduna yerleştirildi.

Karantinayı ihlal eden kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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