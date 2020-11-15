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Aktüel Karantinada olması gereken kişi otele giriş yaparken HES kontrolünde yakalandı
Aktüel

Karantinada olması gereken kişi otele giriş yaparken HES kontrolünde yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 21:25:28 -
Karantinada olması gereken kişi otele giriş yaparken HES kontrolünde yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da otele giriş yaparken Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolünde karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen kişi yurda yerleştirildi.

İstanbul'dan gelen M.G. (26), kentteki bir otele giriş yapmak istedi. HES koduyla yapılan kontrolde M.G'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu ve karantina kuralını ihlal ettiği belirlendi.

Otel görevlilerinin polis ekiplerine haber vermesi üzerine M.G, ambulansla öğrenci yurduna yerleştirildi.

Karantina kuralını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira ceza uygulanan M.G. hakkında suç duyurusunda da bulunuldu.


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