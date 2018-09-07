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Karamollaoğlu'ndan 'ittifak' açıklaması!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yerel seçimlerde ittifak konusunu kimsenin gündeme getireceğini zannetmiyorum ama dirsek teması olur" ifadelerini kullandı.

07 Eylül 2018 Cuma 23:59
Karamollaoğlu'ndan 'ittifak' açıklaması!

Türkiye'nin yeni yönetim sistemine geçişini sağlayan 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Milletvekili seçimlerinde Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ancak beklentilerin altında oy alan Temel Karamollaoğlu soruları cevapladı.

24 Haziran'daki seçimler öncesinde özellikle sosyal medyadaki popülerliği hatırlatılan Karamollaoğlu, "Popülerliğinizi mi yitirdiniz?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Bilmem. Seçimlerin arkasından teşkilatlarımızda seçimler neden böyle oldu diye değerlendirme yaptık ve yerel seçimlerde neler yapmalıyız dedik. Beklediğimizin altında bir sonuç olduğu için bir mütalaa sürecine ihtiyacımız vardı. Ama şimdi kolları sıvadık sahaya iniyoruz. O zaman biraz daha görünür oluruz. Popülarite biraz da milletin ihtiyaçlarına tercüman olduğumuz için doğan teveccüh."

'HİÇ DİRSEK TEMASI OLMAZ DEMEK DEĞİLDİR'

Saadet Partisi Genel Başkanı'nın yaklaşan yerel seçimlere ve ittifak konusundaki görüşleri ise şöyle: "Şu anda kimsenin ittifak meselesini gündeme getireceğini zannetmiyorum. Ama bu hiç dirsek teması olmaz demek de değildir. Genel merkezler bazında bir ittifak olmaz ama ancak temaslar olur."

'İTTİFAKTAN PİŞMAN DEĞİLİZ'

"İttifaktan pişman değiliz ama onu ne için yaptığımızı biliyoruz. Yüzde on barajını aşarsak başkanlık sitemini değiştirebiliriz demiştik ama yerel seçimlerde öyle bir ittifak olmaz."

 

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 23:59
  1. Saadet Partisi
  2. Temel Karamollaoğlu

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