Karamollaoğlu'ndan Erbakan düşmanı Kaftancıoğlu'na destek telefonu! Aferin Temel, yüzbinlerce Milli Görüşçü de seni ıslıklamıştır!

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Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu hakkındaki temyiz kararını açıklamasından sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidarı hedef alarak, Kaftancıoğlu'nun galiz küfür ve hakaretlerini destekledi.

"Hakkında verilen haksız ve hukuksuz kararın ardından Canan Kaftancıoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim." diyen Karamollaoğlu, "Hiç kimse endişeye kapılmasın, umutsuzluğa düşmesin! Siyasi kararların odağı haline gelen yargı kurumunu yeniden ayağa kaldıracağız." ifadelerinden sonra AK Parti iktidarını hedef aldı:

Adalet mekanizmasını muhalefeti susturmak için kullananlar da, buradan siyasi bir kazanç devşireceğini zannetmesin! Adalet bir gün herkese lazım olur.

Yüzbinlerce Milli Görüşçü de seni ıslıklamıştır Temel!

Karamollaoğlu'nun arayarak destek verdiği Canan Kaftancıoğlu, merhum Hoca Necmeddin Erbakan'ı 1995 yılında katıldığı bir programda, ıslıklayarak protesto ettiklerini söylemiş, ve "Bugünde aynı şeyi yaparım gibi." ifadelerini kullanmıştı.