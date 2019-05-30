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Karamollaoğlu’ndan ABD-İran gerilimine ilişkin flaş açıklama: Onların yanında olmalıyız

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin yaptığı değerlendirmede,"Türkiye'nin ve İslam aleminin şu anda başka ihtilafları olanlar varsa bir kenara bırakıp İran'a sahip çıkması gerekir" dedi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 19:12
Karamollaoğlu’ndan ABD-İran gerilimine ilişkin flaş açıklama: Onların yanında olmalıyız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, son dönemdeki ABD-İran gerilimine dair açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu dün düzenlediği haftalık basın toplantısında ABD ile İran arasında nükleer anlaşma ekseninde yaşanan gerginliğe değindi.

"İran'ın yanında olmalıyız"

"ABD'nin adeta dünyada yeni bir savaş çıkarabilmek için ciddi bir çabanın içerisinde girmiş durumda" olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, ABD'nin İran'ı suçladığını belirtti. Saadet Partisi Genel Başkanı şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin ve İslam aleminin şu anda başka ihtilafları olanlar varsa bir kenara bırakıp İran'a sahip çıkmaları gerekir kanaatindeyim. Çünkü her ülkenin politikalarını diğer ülkeler bütünüyle tasvip etmeyebilirler. Ancak bunun silahla çözülme yoluna gidilmesi bu bölgenin bütünüyle ateşe atılması manasına gelir. Bundan dolayı şu kanaatteyim ki İslam İşbirliği Teşkilatı veya an azından D-8'ler süratle bir toplantıya çağrılıp bugün içine sürüklenmeye çalışılan kaostan dayanışma içinde kurtulmanın, çıkmanın yolunu aramalılar diye düşünüyorum. Bu bütün İslam ülkeleri üzerine bir vecibedir kanaatindeyim. Aynı zamanda uzun zamandır ihmal edilen birlikteliğin tekrar yaşanması ve hissedilmesinin de bir adımı olur diye düşünüyorum."

"Suriye'deki kayıplar büyük rakamlara ulaştı"

Karamollaoğlu konuşmasının devamında, Suriye'de yaşanan gelişmelerden de endişe duyduklarını kaydetti. Son dönemde İdlib'de yaşananların herkesi endişeye sevk ettiğini belirten Karamollaoğlu "Suriye'nin üzerinde oynanan oyunlar hem İran'ı, hem Amerika Birleşik Devletleri'ni hem de Rusya'yı harekete geçirmiş vaziyette. Herkesin bir parmağı var. Ama kaybeden siviller oluyor. Yüzbinlerce, milyonlarca insan aç, sefil, yaralılar, hastalar, yaşlılar, hakikaten çok büyük rakamlara ulaştı." şeklinde konuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı, İdlib'de sivil katliamı olmadan adımların atılması gerektiğini dile getirdi. Karamollaoğlu, Türkiye, Rusya ve İran'ın düzenleyeceği toplantılarla bölgedeki sorunların çatışmadan çözülmesi yolunu bulması gerektiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 19:12
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Saadet Partisi

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