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Siyaset Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Babacan’ı bakın hangi amaçla kullandılar! Güldür Güldür’ün 6’lı masa skecinde çakallık
Siyaset

Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Babacan’ı bakın hangi amaçla kullandılar! Güldür Güldür’ün 6’lı masa skecinde çakallık

Saçma sapan skeçlerle komedi yaptığını zanneden Güldür Güldür programında siyasi skandallar bitmek bilmiyor. Daha önce Bakan Nurettin Nebati’yi hedef alan sözde komedi programı şimdi de muhafazakarları hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 12:26:00 - 2022-06-08 12:28:18

Daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile ilgili yayınladıkları komik olmaktan çok uzak sözde tiyatrolarıyla tepki çeken Güldür Güldür programında yeni bir skandal patlak verdi.

Show TV’de yayınlanan rezil programın 11 Haziran’da yayınlanacak yeni bölümünde 6’lı masa skeci yayınlanacak.

Muhafazakarlar hedef alındı

Söz konusu skeçte SP lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlunu kutlama sözünden sonra irkiliyor. Ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener devreye girip “Kutlama deyince muhafazakarlar korktu” diyor.

Skandal sahnede muhafazakar kesimin ‘kutlama’ eyleminden korkacak kadar sözde ‘geri kafalı’ oldukları imajı çizilmeye çalışılıyor.

Muhafazakar kesimi hedef alan bu ahlaksız sahne şimdiden sosyal medyada tepkilerin odağına yerleşti.

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Yorumlar

Sivaslı

bu kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ne yapmak istiyor şimdi bu yaptıkları yavsakca skeclerle komedimi yapmış oluyor. demekki buda imansizlarun değirmenine su çekiyor Allah akıl fikir versin
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