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Kadın - Aile Karamelli tavuk göğsü tarifi: Karamel soslu yalancı tavuk göğsü nefis tarif
Kadın - Aile

Karamelli tavuk göğsü tarifi: Karamel soslu yalancı tavuk göğsü nefis tarif

Yapımı oldukça basit olan karamelli tavuk göğsü tarifi özel misafirlerde de yapılabilecek pratik ve lezzetli bir tariftir. Peki, karamelli tavuk göğsü nasıl yapılır? Karamelli tavuk göğsü tarifi…

Yeniakit Publisher
2022-06-19 16:32:00 - 2022-06-19 16:35:38
Karamelli tavuk göğsü tarifi: Karamel soslu yalancı tavuk göğsü nefis tarif

Püf noktası: Tavuk göğsünü yaparken unu topaklaşmaması için ocağın altının orta ateşte olmasına dikkat edin. Ayrıca topaklaşmayı önlemek için devamlı karıştırmayı ihmal etmeyin.

Karamelli Tavuk Göğsü Tarifi İçin Malzemeler

Tavukgöğsü için;

3 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı un
1 su bardağı şeker
1 yemek kaşığı pirinç unu
1 litre süt

Karamel için;

1 su bardağı şeker
2 su bardağı su
1 yemek kaşığı nişasta
1 yemek kaşığı tereyağı

Süslemek için;

İsteğe göre beyaz çikolata

Karamelli Tavuk Göğsü Tarifi Nasıl Yapılır?

Tencereye tereyağı koyup, eritiyoruz ,unu ilave edip 2-3 dk kavuruyoruz, daha sonra sütünü, şekerini ve pirinç ununu ilave edip, sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar orta ateşte pişiriyoruz. Yoğunlaşınca ocaktan alıyoruz ilk sıcağı çıktığında servis edeceğimiz kaba koyup soğumaya bırakıyoruz. 

Karamel için; tencereye şekeri koyup, orta ateşte erimesini bekliyoruz, eriyen şekere aynı bardak ölçüsüyle iki su bardağı su koyuyoruz, ısınıp yoğunlaşınca 1 yemek kaşığı tereyağı koyuyoruz. Tereyağı eriyince 1 yemek kaşığı nişastayı yarım çay bardağı su ile açıp, içine ilave ediyoruz karıştırarak pişmeye bırakıyoruz, 4-5 dk kadar karıştırarak pişirip ocaktan alıyoruz.
İlk sıcağı çıktığında tavukgöğsünün üzerine döküyoruz, soğumaya bırakıyoruz. Üzerini süsleyip, servis edebilirsiniz

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