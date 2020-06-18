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Aktüel

Karaman'da yakalanan 3 uyuşturucu zanlısından 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:28:33 -
Karaman'da yakalanan 3 uyuşturucu zanlısından 2'si tutuklandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen H.Ö, H.S. ve M.C.G'yi operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin evlerindeki aramada, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ö. ve H.S. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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