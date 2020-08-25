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Aktüel Karaman'da düğünlerin süresi 1 saate indirildi
Aktüel

Karaman'da düğünlerin süresi 1 saate indirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-25 22:48:02 -
Karaman'da düğünlerin süresi 1 saate indirildi

KARAMAN (AA) - Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sünnet töreni, kına gecesi gibi etkinlikler yasaklanırken düğünlerin ise 1 saatte tamamlanması kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzısıhha Kurulunca Kovid-19 önlemleri çerçevesinde bazı kararlar alındığı belirtildi.

Düğünlerin çıkış kapısı tarafına konulan takı sandığına takı bırakmak suretiyle yapılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Düğün salonlarında, köy, sokak, mahalle, evlerde ve okul bahçelerinde hiçbir şekilde kına gecesi, sünnet düğünü ve benzeri faaliyetlerin yapılmamasına karar verildi. Düğün ve nikahların en fazla 1 saat içinde tamamlanmasına oy birliği ile karar verildi. Düğün salonlarında sandalye ve koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans, oyun pistini kapatacak şekilde oluşturulmasına, düğünlerde gelin ve damat da dahil olmak üzere oyun, dans gibi faaliyetlerde bulunulmamasına karar verilmiştir. Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek, içecek ikramında bulunulmamasına, düğün salonlarında büfelerde satış yapılmamasına, toplu fotoğraf çekimi yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir."



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