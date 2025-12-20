  • İSTANBUL
Yerel Karaman'da doğa tutkunlarını üzen olay! Bitkin haldeki o kuş için ekipler seferber oldu!
Karaman'da doğa tutkunlarını üzen olay! Bitkin haldeki o kuş için ekipler seferber oldu!

Karaman merkeze bağlı Hamidiye köyü kırsalında, doğada yaralı ve oldukça halsiz bir şekilde bulunan kızıl şahin, duyarlı vatandaşlar tarafından fark edildi. Hemen müdahale edilen yaralı kuş, tedavi edilmek ve sağlığına kavuşturulmak üzere yetkililerce koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Hamidiye köyü kırsalında yaralı ve bitkin halde kızıl şahin bulundu. İhbar üzerine adrese İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından kafese konulan Şahin, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Karaman Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Yaralı şahinin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına tekrar salınacağı bildirildi.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, sürdürülebilir bir doğal yaşam için çevre ve doğal hayatı korumaya yönelik çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.

