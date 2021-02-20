Karaman Ermenek sokağa çıkma yasağı ne zaman? 81 ilde 56 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yasak 19 Şubat Cuma 21.00’de başladı. Yurt genelinde kısıtlama 22 Şubat Pazartesi 05.00’te sona erecek. Ancak Karaman’ın Ermenek ilçesinde sokağa çıkma yasağı uzatıldı. Peki, Karaman sokağa çıkma yasağı kaç gün? Karaman Ermenek bakkala fırına gitmek yasak mı?

Karaman sokağa çıkma yasağı ne zaman? Ermenek’te kaç gün sokağa çıkma yasağı olacak?

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, yasağın, ilçenin mahalle ve köylerinde 22 Şubat Pazartesi saat 05.00'ten 26 Şubat Cuma saat 21.00'e kadar uygulanacağı belirtildi. Bilindiği gibi hafta sonları yurt genelinde kısıtlamalar uygulanıyor. Bu sebeple 26 Şubat 21.00’de başlayacak kısıtlama ise 1 Mart 05.00’te sona erecek.

Bu sürede sadece zorunlu hizmetlerin sürdürülmesi için gerekli kamu kurumları ve kuruluşların faaliyetlerinin devam edeceği belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımız bu süre zarfında temel ihtiyaçları için ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara yaya olarak gidebilecek. Mevsim şartları da göz önüne alınarak bağ ve bahçe bakım işleri yapılmayacak" ifadelerine yer verildi.