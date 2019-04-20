Karaman: "Artık Fenerbahçe maçını düşüneceğiz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kazanmanın moraliyle ligin geri kalanına daha büyük hedefler, daha arzu ederek çalışarak değerlendireceklerini belirterek, artık Fenerbahçe maçını düşüneceklerini söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında oynanan ve 2-1’lik galibiyetle kapattıkları Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Karaman, "Ligde oynadığımız zor müsabakalardan bir tanesini daha oynadık. Camiamız adına sevindirici olan tarafı maçı kazanmak. Kazanmanın moraliyle ligin geri kalanına daha büyük hedefleri, daha arzu ederek çalışarak değerlendireceğiz. Bu fırsatı vermesi bizim adımızdan sevindirici. Yarın dinleneceğiz ama oyuncularım geldikten sonra haftanın ilk antrenmanında bu müsabakayı unutacağız. Bizim için şu andan itibaren bu maçın unutulması süreci başladı. Evet, galibiyetin mutluluğunu yaşamak güzel ama bugünden itibaren bir sonraki hafta oynayacağımız Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayacağız” dedi.