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Karaköprülü sporculardan başarı üstüne başarı

Karaköprü Belediyespor’un U19 futbol takımı, bilek güreşi takımı ve folklor ekibi il, bölge ve Türkiye Şampiyonalarında kazandıkları kupaları Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye takdim etti.

21 Mart 2019 Perşembe 15:51
Karaköprülü sporculardan başarı üstüne başarı

Karaköprü Belediyespor’un U19 futbol takımı, bilek güreşi takımı ve folklor ekibi il, bölge ve Türkiye Şampiyonalarında kazandıkları kupaları Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye takdim etti.


Her yıl sporda önemli başarılar kazanan Karaköprü Belediyesporlu sporcular bu yıl kazandıkları kupaları Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye takdim ettiler. Karaköprü Belediyespor tesislerinde yapılan kupa takdim etkinliğine Başkan Baydilli’nin yanı sıra Ak Parti İlçe Başkanı Sait Ağan, Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, Türkiye Vücut Geliştirme ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkan Yardımcısı Said Akdağ, İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayları, İlçe Teşkilatı Üyeleri, Karaköprü Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri ile sporcular ve antrenörleri katıldı. Spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini söyleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sporcuların da buna karşılık başarılar kazanmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Başkan Baydilli, “Karaköprü Belediyesi olarak gençlerimizin spor yapmasına, sporla uğraşmasına önem veriyoruz ve destek oluyoruz. Futbol alt yapı takımımız, bilek güreşi takımımız ve folklor takımımız her sene kupalar kazanıyorlar. Ben sporcularımızı ve hocalarını tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.


Karaköprü Belediyespor’un U19 futbol takımı kendi yaş kategorisinde il şampiyonu olurken, mayıs ayında bölge şampiyonasına katılacak. Bilek güreşi takımı Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde takım olarak Türkiye üçüncülüğü elde etti. Folklor ekibi ise minikler ve gençler kategorisinde il şampiyonu olarak Gaziantep’te yapılacak olan bölge şampiyonasına katılma hakkı kazandı.


Kupa takdim etkinliğinin sonunda Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sporcular, antrenörleri ve yöneticilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:51
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