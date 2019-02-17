Karaköprü Belediyespor Körfez’i rahat geçti

Karbel Karaköprü Belediyespor TFF 3. Lig 1. Grupta 22. Hafta maçında sahasında oynadığı maçta Körfez SK’yı 5-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

TFF 3. Ligde mücadele eden Şanlıurfa temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 23. Haftasında Kocaeli ekibi Körfez SK ile karşı karşıya geldi. Karaköprü Faruk Çelik Stadında oynana maçı Karaköprü Belediyespor 5-0 gibi farklı bir skorla kazanarak rahat bir galibiyet aldı. Karşılaşmayı Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan ve Yönetim Kurulu Üyeleri de tribünden takip etti.

Maça hızlı başlayan Karaköprü ekibi 7. Dakikada Yeldar Yamaç’ın golüyle 1-0 öne geçti. Rakibini yarı sahasına hapseden Kırmızı Siyahlı ekip 36. Dakikada Yasin Reis’in golüyle farkı ikiye çıkarırken, 40. Dakikada Emre Demir ile 3-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda da hızlı bir başlangıç yapan Karbel Karaköprü Belediyespor 47. Dakikada Yasin Reis ile farkı dörde çıkardı. Bu golden sonra maçı rölantiye alan Karaköprü ekibi 82. Dakikada Emre Tekin Pınar’ın golüyle skoru 5-0 yaptı.

Maç bu sonuçla tamamlanırken, Karbel Karaköprü Belediyespor puanını 28’e çıkararak play off iddiasını sürdürdü.