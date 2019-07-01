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Karaköprü Belediyespor Hüseyin Dağ ile devam etme kararı aldı

Karbel Karaköprü Belediyespor geçen sezon göreve geldikten sonra başarılı sonuçlar alarak takımın ligi 6.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:39
Karaköprü Belediyespor Hüseyin Dağ ile devam etme kararı aldı

Karbel Karaköprü Belediyespor geçen sezon göreve geldikten sonra başarılı sonuçlar alarak takımın ligi 6. sırada bitirmesini sağlayan teknik direktör Hüseyin Dağ ile yeni sezon için anlaştı.


TFF 3. lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürürken teknik direktör konusunda geçen sezon 17. haftada göreve geldikten sonra takımın sezonu play-off potasının altında 6. sıraya taşıyan Şanlıurfalı hoca Hüseyin Dağ ile yeniden anlaştı. Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan ve yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Dağ ile bir görüşme gerçekleştirirken, yeni sezon için anlaşma sağladılar.


Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, Hüseyin Dağ hocanın takıma hayırlı olmasını dilerken, "Hocamızla geçen sezon iyi sonuçlar aldık ve play-off’u kıl payı kaçırdık. İnşallah bu sezon hedeflerimize ulaşmak için hocamızla yeniden anlaştık ve takımın başında tuttuk. Her iki tarafa da hayırlı olsun" diye konuştu.


Teknik Direktör Hüseyin Dağ ise Karaköprü ekibinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Geçen sezon yarım kalan işi tamamlamak üzere bu sene daha fazla çalışacağız. İnşallah gerekli transferleri de yaptıktan sonra takımımızın başarısı için mücadele edeceğiz" dedi.


Hüseyin Dağ’ın imza töreninde Kulüp Başkanı Mustafa Aslan’ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri M. Mevlüt Keklik, Ferit Çakmaklı, Ahmet Badıllı, Müslüm Korkmaz, Fehmi Öncel, Kemal Şimşek, Sait Toprak ve Necdet Demir de hazır bulundu.


Karbel Karaköprü Belediyespor yeni sezon kampı öncesi iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:39
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