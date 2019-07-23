Karaköprü Belediyespor hücum hattını güçlendirdi TFF 3.

TFF 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor hücum hattını genç futbolcular Gökdeniz Varol, Arif Bostancı ve Umut Aslan ile güçlendirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren TFF 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor hücum hattını güçlendirmek adına genç santraforlar Gökdeniz Varol ve Arif Bostancı ile kanat oyuncusu Umut Aslan’ı kadrosuna kattı.

23 yaşındaki santrafor Gökdeniz Varol geçen sezon Erzinspor forması giyerken, Manisaspor alt yapısından yetişip profesyonel oldu. Genç futbolcu TFF 1. Ligde 22 maçta, TFF 3. Ligde de 54 maçta forma giydi.

21 yaşındaki genç forvet Arif Bostancı ise Kardemir Karabükspor’dan transfer edilirken, geçen sezon takımıyla TFF 1. Ligde 29 maça çıktı.

Ankara Demirspor’dan takıma katılan 25 yaşındaki kanat oyuncusu Umut Aslan da Fenerbahçe altyapısından yetişirken; TFF 2. Ligde 28, TFF 3. Ligde 161 karşılaşmada forma giydi.

Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan transfer çalışmalarını önemli oranda tamamladıklarını dile getirirken, kampta yapılacak olan değerlendirmeye göre gerekli görülmesi durumunda transfer yapabileceklerini kaydetti.

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