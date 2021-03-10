Karahan Çantay kimdir, nerelidir? Karahan Çantay ölüm nedeni ne?
Karahan Çantay, hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği yetkilileri, Karahan Çantay’ın vefat ettiği haberini doğruladı. Peki Karahan Çantay kimdir, nerelidir? Karahan Çantay ölüm nedeni ne? Karahan Çantay neden öldü?
Bir hemşirenin Karahan Çantay'ın matematik öğretmenliği yaptığı okulun Facebook grubuna yazdığı bir notta Karahan Çantay’ın hayatını kaybettiği, cenazesinin Malezya sınırındaki bir hastanede olduğu öne sürülmüştü. Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği yetkilileri tarafından doğrulandı. 48 yaşındaki Çantay'ın cenazesinin Türkiye'ye nakledilmesi için çalışmalara başlandı. Karahan Çantay’ın motorsikletle kaza geçirdiği belirtiliyor.
Karahan Çantay kimdir?
Karahan Çantay, 21 Aralık 1973 yılında Balıkesir'de doğdu. Katıldığı yarışmada derece aldı. Çantay, o yıllarda rol aldığı dizi ve kliplerle tanınmıştı. Karahan Çantay, medyatik olduğu dönemde uyuşturucu ticaretinden yargılanarak cezaevine kondu.