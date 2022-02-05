Karagümrük, Malatya'yı puansız gönderdi
Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi, 63. dakikada Salih Dursun'un attığı golle 1-0 kazandı.
Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi, 63. dakikada Salih Dursun'un attığı golle 1-0 kazandı.
Bu galibiyetle Fatih Karagümrük, puanını 33'e yükseltmeyi başardı.
YENİ MALATYASPOR'DA KABUS SÜRÜYOR
Ligde son sırada bulunan Sumudica ve ekibi, bu maçtan da eli boş döndü ve çıkış gerçekleştiremedi. Süper Lig'in son sırasında bulunan Yeni Malatyaspor'un 16 puanı bulunuyor.