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Spor Karagümrük, Malatya'yı puansız gönderdi
Spor

Karagümrük, Malatya'yı puansız gönderdi

Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi, 63. dakikada Salih Dursun'un attığı golle 1-0 kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 18:00:00 -
Karagümrük, Malatya'yı puansız gönderdi

Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi, 63. dakikada Salih Dursun'un attığı golle 1-0 kazandı.

Bu galibiyetle Fatih Karagümrük, puanını 33'e yükseltmeyi başardı.

YENİ MALATYASPOR'DA KABUS SÜRÜYOR

Ligde son sırada bulunan Sumudica ve ekibi, bu maçtan da eli boş döndü ve çıkış gerçekleştiremedi. Süper Lig'in son sırasında bulunan Yeni Malatyaspor'un 16 puanı bulunuyor.

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