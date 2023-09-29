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Sosyal Medya Karadenizli para yerine artık fındık kullanıyor! Ekmeği para yerine fındıkla ödedi... Onda da 8 tane borçlandı sosyal medyada gündem oldu
Sosyal Medya

Karadenizli para yerine artık fındık kullanıyor! Ekmeği para yerine fındıkla ödedi... Onda da 8 tane borçlandı sosyal medyada gündem oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-29 10:47:00 -

Sosyal medyada fırıncı bir kadının paylaştığı görüntü gündem oldu. Son dönemde kilogram fiyatı dudak uçuklatan fındığı para gibi kullanmak istedi. Aldığı ekmekle simidi, fındıkla ödedi. Fırıncı tanesini 25 kuruştan sayınca, 8 fındık borçlandı.

Sosyal medyada, tugchedenn isimli kullanıcı, fırın çalışanı kadın fırında yaşadıklarını esprili videolarla paylaşıyor. Yaptığı bir paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu. Fırından almak istediği ekmekle simidi, fındıkla ödemeye çalıştı.

Gündem olan görüntülerde iki fırıncı arasında geçen diyalogda şunlar konuşuldu:

-Ben bir simitle bir ekmek alacağım.

Bu ne?

-Bununla ödeyeceğim, her yerde alıyorlar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tanesi 25 kuruş.

-Hayır 50 kuruş.

Hayır yeni hasat bu ağır gelir, 25 kuruş. 15 lira, 2,5 lira eksik.

-3 tanesini yolda yemiştim keşke yemeseydim.

8 fındık daha getireceksin.

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