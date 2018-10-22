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Karadeniz'den balık fışkırıyor! Bin kasa Torikle geri döndü

Akçakoca'da tam 50 yıldır balıkçılıkla uğraşa Hacı Hamdi Reis, Karadeniz'den bin kasa Torik Balığı yakalayarak geri döndü.

22 Ekim 2018 Pazartesi 13:27
Karadeniz'den balık fışkırıyor! Bin kasa Torikle geri döndü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 50 yıldır balıkçılık yapan Hacı Hamdi reis bin kasa Torik balığı ile balıkçı barınağına döndü.

Akçakocalı Hacı Hamdi Reis sabaha karşı Balıkçı barınağına bin kasa Torik balığı ile barınağa döndü. Torik balıklarının tanesi 3 ile 5 kilo arasında geliyor. Bir kasaya 2 tane torik sığdıran balıkçılar, Torik balıklarını kasalara koyarak sevkiyata hazır hale getirdiler.

50 yıldır balıkçılık yapan Hacı Hamdi Reis uzun yıllardır torik balığı avlamadıklarını belirterek, ’’Gece haber geldi. Melenağzı mevkisinde balık görüldü diye. Bizde balığa doğru ilerledik ve uzun zamandır avlamak istediğim Torik balığını avladık. Allah bereket versin’’ diye konuştu

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 13:27
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