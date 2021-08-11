Karadeniz’de yollar kapandı

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Bartın, Sinop ve Kastamonu'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yol açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı, bazı yollar da trafiğe kapandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bartın, Sinop ve Kastamonu'da etkili olan şiddetli sağanak yağışın bazı bölgelerde sele yol açtığını belirterek bazı yolların trafiğe kapandığını duyurdu. KGM’nin sosyal medya hesabından yaptığı anlık duyurularla vatandaşları ve bölgeye yardım götüren kurum ve kuruluşlara dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. Paylaşılan bilgilerden bazıları şöyle;

İnebolu Yönü DYA - #Kastamonu Yönü DYA (Küre Girişi) yolunda oluşan sel hasarları sonucu güzergâh, bugün saat 10.30'da trafiğe kapatılmıştır. Yağışların kesilmesiyle yol tekrar ulaşıma açılacaktır.

#Kastamonu-#Daday-#AzdavayYolu 'nun 70. km'sinde yer alan 41 metrelik #AzdavayKöprüsü aşırı yağış sonucunda yıkılmış ve bu yüzden yol trafiğe kapatılmıştır.

Kastamonu #İnebolu-#Abana-#ÇatalzeytinYolu 'nun 21,580. km'sinde bulunan 113 metrelik #AbanaKöprüsü , dere yatağının taşması sonucu ulaşıma kapanmıştır.

#Kastamonu #CideİneboluYolu 'nun 87,4. km'sinde bulunan 58 metrelik #ZarbanaKöprüsü, dere yatağının taşması nedeniyle ulaşıma kapanmıştır.

#İneboluKastamonuYolu 'nun 22. km'sinde, aşırı yağışla beraber gelen sel yüzünden, 50 metre uzunluğundaki #KüreİkiçayKöprüsü 'nün yaklaşım dolguları hasar görmüş ve bu sebepten yol trafiğe kapatılmıştır.

#CideKastamonuYolu'nun 53. km'sinde aşırı yağış nedeniyle 42 metre uzunluğundaki #Valay1Köprüsü 'nün ayaklarında hasar oluşmuş ve yol trafiğe kapatılmıştır.

#Bartın #KozcağızKumlucaİlYolu'nun Kumluca-Abdipaşa arasındaki #Kumluca2Köprüsü yıkılmış ve sel hasarı nedeniyle yol trafiğe kapatılmıştır. #AlternatifGüzergâh Sürücülerimiz seçenek olarak Kumluca-Kozcağız-Bartın-Abdipaşa yolunu tercih edebilirler.