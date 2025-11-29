  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Karadeniz'de hareketli saatler! Zonguldak'tan yola çıktı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz açıklarında hasar alan VIRAT Gemisi'ne ilişkin son bilgileri paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildiren VIRAT isimli tanker ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Karadeniz açıklarında hasar alan VIRAT Gemisi'nde yangın veya acil bir durum bulunmamaktadır.

Personelin gemi terk talebi yoktur. Olası bir duruma karşı Zonguldak Bölge Liman Başkanlığımız koordinasyonunda yangın söndürme ve çeki kabiliyetli römorkör bölgeye sevk edilmiştir.

