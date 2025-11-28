  • İSTANBUL
Hem pasaportsuz hem vizesiz seyahat! Valizini alan gidiyor

Hem pasaportsuz hem vizesiz seyahat! Valizini alan gidiyor

Pasaportsuz ve vizesiz giriş kolaylığı, uygun fiyatlar ve sosyal hayatın etkisiyle Gürcistan, Türk turistlerin “en hızlı kaçamak” rotası oldu. Tiflis’ten Batum’a, Kutaisi’den Kazbegi’ye kadar ülke adeta dolup taşıyor.

Türk vatandaşlarının en rahat seyahat edebildiği ülkelerin başında gelen Gürcistan, son aylarda rekor düzeyde turist ağırlıyor. Pasaport ya da vize zorunluluğu olmadan, yalnızca yeni kimlik kartıyla ülkeye giriş yapılabilmesi, Türkiye’den Gürcistan’a yönelik ilginin tarihin en yüksek seviyelerine çıkmasına yol açtı.

Sınır kapılarında işlemlerin çoğu zaman 1 dakikadan kısa sürmesi, Gürcistan’ı özellikle hafta sonu kaçamaklarının, ekonomik tatillerin ve hızlı yurt dışı planlarının gözdesi haline getirdi. Ancak ülkeye çekilen ilgiyi artıran tek sebep bürokrasinin kolaylığı değil; uygun fiyatlar, renkli gece hayatı, tarihi dokusu ve nefes kesen doğası da Gürcistan’ı “gidip de dönmek istemeyenlerin ülkesi” konumuna taşıdı.

 

EN ÇOK TERCİH EDİLEN 3 ŞEHİR

Batum, Karadeniz kıyısındaki Las Vegas atmosferi, ışıkları, casinoları ve canlı geceleriyle öne çıkıyor.

Tiflis, kaplıcaları, sokak sanatı ve tarihi mahalleleriyle kültür tutkunlarının vazgeçilmezi.

Kutaisi ise yeşil doğası, kanyonları ve uygun otelleriyle son dönemin yükselen yıldızı.

Türkiye’den uçuşların uygun fiyatlara düşmesi ve sınır illerinden karayoluyla kolay ulaşım, bu üç şehri daha da erişilebilir kıldı.

 

“EKONOMİK AVRUPA” DENEYİMİ

Türk turistlerin en çok şaşırdığı konu ise fiyatlar.

– Restoranlar Türkiye’ye göre daha ucuz,

– Konaklama ve ulaşım bütçe dostu,

– Alkol ve eğlence masrafları düşük,

– Market ürünleri hâlâ Türkiye’den daha uygun.

Lari/TL dengesindeki değişime rağmen Gürcistan, Türkler için “ekonomik Avrupa” deneyimi sunmaya devam ediyor.

 

DOĞASI TURİST AKINI YARATIYOR

Dağ köylerinden buzul göllerine, UNESCO korumasındaki manastırlardan karla kaplı zirvelere uzanan manzaralarıyla Gürcistan, Avrupa’nın birçok popüler rotasını geride bırakıyor. Özellikle Kazbegi bölgesi, sosyal medyada viral olan görüntüleri sayesinde her yıl binlerce Türk turisti kendine çekiyor.

 

GÜRCİSTAN’I POPÜLER YAPAN 5 NEDEN

• Pasaport ve vize yok → Sadece kimlikle giriş

• Ekonomik tatil imkânı

• Tiflis ve Batum’un canlı sosyal hayatı

• Güçlü kültürel miras + eşsiz doğal güzellikler

• Türkiye’ye yakınlık ve kolay ulaşım

