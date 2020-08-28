“Karadeniz’de 2 aya kadar yeni bir müjde gelebilir”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervine ilişkin, “Kuvvetle muhtemel keşif yapılan bölgenin aşağısındaki katmanlarda da yeni keşif yakalayabiliriz. Derinlikleri ve uzunlukları birbirine benziyor. 2 aya yeni müjde gelebilir” açıklamasında bulundu.

Yukarı yönlü revizyon

Dönmez, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye’nin 14 ay önce sismik çalışmalara başladığını hatırlatan Dönmez, 320 milyar metreküpten fazla rezerv olduğunu, böylece rezerv konusunda revizyonun yukarı yönlü seyredeceğini söyledi.

Karadeniz’de açılan kuyularda üretime geçileceğini ve doğalgaz kullanımının 2023’e yetişeceğini ifade eden Bakan Dönmez, “Biz kuyuları açtıkça o kuyulardan üretime geçeceğiz. Gazı uzun yıllar boyunca Bulgaristan sınırından, TürkAkım ile birlikte Kıyıköy’den alıyoruz ve 81 ilimize doğalgazı götürüyoruz. Buradaki doğalgazı ana iletim şebekesine Ereğli ya da Akçakoca’dan bağlayacağız.” dedi.

Dörtte birinde çalışma yapıldı

Dönmez, 8 bin kilometrekarelik TUNA-1 lokasyonunun sadece dörtte birinde çalışma yapıldığını ve benzer yapılarda keşiflerin olabileceğini aktararak, “Kuvvetle muhtemel aşağıdaki katmanlarda yeni keşif yakalayabiliriz. Derinlikleri ve uzunlukları birbirine benziyor. 2 aya yeni müjde gelebilir” dedi.

“Kanuni gemisi yıl sonuna kadar Karadeniz’de olacak”

Dönmez, Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni’nin yıl sonuna kadar işlemlerinin biteceğini dile getirerek, “Kanuni gemisi yıl sonuna kadar Karadeniz’de olacak. Bu noktada 40’a yakın kuyu açılması gerekiyor. Bir potansiyel görülürse iki sondaj gemisi de yeterli olmayacak” dedi.

Türkiye’nin milli sondaj gemileriyle yaptığı çalışmalarda Karadeniz veya Akdeniz ayrımı yapılmadığını belirten Dönmez, Karadeniz’de olduğu gibi Akdeniz’de de sismik verilerin değerlendirildiğini kaydetti. Dönmez haritalama çalışması yapıldığını ancak Karadeniz’deki verilerin aksine Akdeniz’deki sondajların devamının gelmediğini ifade etti.

Akdeniz’de hem petrol hem doğalgaz ihtimali var

Bakan Dönmez, Akdeniz’de potansiyeli olan bölgelerde sondaj faaliyetlerinin devam edeceğini vurgulayarak, “Hem petrol hem doğalgaz bulma ihtimalimiz var. Akdeniz’de yapılan keşiflerin ağırlığı doğalgaz oldu. Aynı sahada petrol ve doğalgazın üretildiği noktalar var. Bizim beklentimiz gaz gibi gözüküyor ama bu yapılacak sondaja göre netleşecek.” değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan; TP dışında yüzde 30 orta ölçekli özel sektör yatırımcılarının da petrol alanında faal olduğuna işaret eden Dönmez, özel sektörün milli kuruluşlarla ortak veya tek olarak arama çalışmaları yapabileceğini, çünkü umuma açık olan petrol alanındaki kaynakların ülkeye kazandırılmasının herkes tarafından isteneceğini vurguladı.