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Spor

Karadağlı basketbolcu İzmit Belediyespor’da

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Karadağlı yıldız Milica Jovanovic’i kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 17:40:47 -
Karadağlı basketbolcu İzmit Belediyespor’da

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Karadağlı yıldız Milica Jovanovic’i kadrosuna kattı.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi temsilcilerinden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, transfer sezonuna hızlı girdi. Mavi-yeşilliler, 1989 doğumlu ve 1.89 metre boyunda olan Karadağlı milli sporcu Milica Jovanovic’i kadrosuna kattı. Pivot konumunda oynayan Jovanovic, Türkiye’de daha önce Beşiktaş ve BOTAŞ takımlarında forma giydi.


İzmit Belediyespor’a transfer olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Jovanovic, “Herkese merhaba. İzmit’te bu sezon oynayacağım için ne kadar mutlu ve heyecanlı olduğumu paylaşmak için buradayım. Takım ve özellikle taraftarlar hakkında harika şeyler duydum. Çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum” dedi.

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