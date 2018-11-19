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Karaciğer yağlanmasına akupunkturla tedavi

Yağlı karaciğer hastalığı adından da anlaşılacağı üzere özellikle alkolle ilgili sebeplerden dolayı yağın karaciğer etrafında birikmesidir.

19 Kasım 2018 Pazartesi 18:52
Karaciğer yağlanmasına akupunkturla tedavi


Hastalık enflamasyona, yara dokusuna ve karaciğerin işlevini yitirmesine yol açabilir.

Çoğu vak'ada belirti vermez veya komplikasyonlara yol açmaz.

Akupunktur yağlı karaciğer hastalığının tedavisinde alternatif bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Bu yönteme yönelmeden önce doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz. Piyasada işinin ehli hekimler olduğu gibi, paragöz ahlaksızların da cirit attığı unutulmamalı..

HASTALIK DEĞİL HASTA!

Akupunktur geleneksel Çin tıbbının bir yöntemidir. Çin tıbbına göre hastalık belirli bir zamanda, belirli bir kişide ortaya çıkan bir olgudur. Hastalık değil, hasta ön planda değerlendirilir. Buna göre, Tradisyonel Çin Tıbbı’nda mental (zihinsel), emosyonel (duygusal) ve fiziksel bulgular birlikte ele alınır.

Vücutta Yin ve Yang adı verilen birbirine zıt, ancak uyum içinde iki eneji vardır.

Bunu gösteren ambleme Taiji (Büyük İkilem) denir. Siyah Yin’i, beyaz Yang’ı simgeler.

Ancak, Yin’in içinde Yang, Yang’ın içinde de Yin vardır. Yin ve Yang’ın dengelenmesi normalliğe, dengenin bozulması anormalliğe yol açar.

Dengesiz Yin ve Yang, denge arayışı içerisinde sürekli kendilerini değiştirirler.

Bu dengenin sağlanması için doktor iğneler ile, ilgili akupunktur noktalarını uyararak hastayı tedavi eder.

MERİDYENLER

Akupunktur hekimi çok ince iğneleri deriye batırarak bu enerjinin tekrar akmasını sağlayabilir. Vücut kendine özel enerji akışını geri kazanır. Vücuttaki enerji kanallarının adı meridyendir ve bunlar üstünde farklı noktalara iğne uygulanabilir. Yani iğneler bazen tedavisi hedeflenen organdan uzağa batırılır.

Yağlı karaciğer hastalığının akupunkturla tedavisi genellikle hastanın genel durumuna göre değişir.

Kullanılan noktalar karaciğer 14, dalak 21, safra kesesi 34, mesane 17 ve 18, kalın bağırsak 4 olabilir.

Bu isimler noktanın bulunduğu meridyenin adını gösterir. Bir meridyendeki noktalar başka bir organın da iyileşmesine katkıda bulunabilir.

2009’da yayınlanan bir araştırmada akupunkturun alkolden kaynaklanmayan yağlı karaciğer hastalarında önemli etkisi olduğu görülmüştür.

12 hafta içinde, akupunktur tedavisi alan hastalarda karaciğer tahribatı oldukça azalmıştır.

2008’de yapılan bir araştırmada ise, 3 aylık akupunktur tedavisi hem obezite hem de yağlı karaciğer hastalığı şikayeti olan kişilerde belirtileri iyileştirmiştir. Katılımcılar hem zayıflamış hem de karaciğer tahribatı azalmıştır.

Yan etkileri olabileceğini unutmayınız

SAĞLIK Bakanlığı tarafından 1991 yılında yayınlanan Akupunktur Tedavi Yönetmeliği’ne göre; akupunktur tedavisini, Akupunktur Üst Komisyonu izniyle açılan eğitim kurslarında başarılı olup sertifika alan tıp doktorları ile yönetmelik hükümlerine uymak ve yalnızca kendi sahalarında kullanmak kaydıyla diş hekimleri de uygulayabilir.

Ancak sertifikasyon için verilen eğitimin yeterli olduğunu ve ülkemizde bu yöntemi uygulayacak yetkin ve güvenilir hekim bulmanın kolay olduğunu söylemek güçtür.

Bu yöntemi uygulayan hekimlerin çoğunlukla pratisyen hekimler olması ve kanser tedavisiyle ilgili yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaması da önemli bir diğer sorundur.

Bu yüzden kanser hastaları, semptomlarda rahatlama sağlamak amacıyla bu yöntemlere başvurmak istediklerinde, bunu muhakkak onkologlarının bilgi ve kontrolü dahilinde yapmalıdır.Akupunktur tedavisinde görülebilecek olası yan etkiler şunlar:

– İşlem sırasında ağrı

– Kanama veya iğne yerinde morarma

– Hepatit B enfeksiyonu

– Sinir hasarı

– Yorgunluk hissi

– Uyuklama

– Baş dönmesi

– Sersemlik.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 18:52
  1. akupunktur
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