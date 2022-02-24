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Gündem Karaca’dan sözde ekonomist Geçer’e ayar!
Gündem

Karaca’dan sözde ekonomist Geçer’e ayar!

Röportaj Adam” olarak tanınan Youtuber Mahsun Karaca sosyal medya hesabı üzerinden sözde ekonomist Selçuk Geçer’e tepki gösterdi!

Yeniakit Publisher
2022-02-24 14:57:00 -
Karaca’dan sözde ekonomist Geçer’e ayar!

 Yeni Akit  Ankara 

Ukrayna-Rusya krizinden etkilenen piyasalara ilişkin “Dolar 14... Boşa konuşmuyoruz kardeşim” ifadeleri ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan sözde ekonomist Selçuk Geçer’e, “Röportaj Adam” olarak tanınan Youtuber Mahsun Karaca tepki gösterdi.

Karaca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türkiye atom bombası yese dolar 50 lira olsa, yoğun bakımdan ben demiştim yazar sevinir. Öyle bir boş bu. Dediğin tahminler 5 yıldır aynı. Tabi çıkacak mk. Tahmin istiyorsa gitsin yatırım tavsiyesi değildir videoma baksın. Ben daha ekonomistim. Ekonominin Ajdar’ı bu” ifadelerini kullandı.

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