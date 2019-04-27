Karabük’ün BAL takımı Yaylacık GSK oldu

Karabük 1. Amatör Lig’de mücadele eden Yaylacık Gençlikspor Play-Off final maçında seri penaltı atışları sonucunda Karabük Demirçelikspor’u mağlup etti ve Bölgesel Amatör Lig’e çıktı.

Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda oynanan Karabük 1. Amatör Lig Play-Off final maçında Karabük Demirçelikspor ile Yaylacık Gençlikspor karşı karşıya geldi. Maçın 90 dakikasından gol sesi çıkmayınca uzatma devrelerine geçildi. Eşitlik bozulmayınca nefes kesen seri penaltı penaltı atışlarında 6-5 kazanan Yaylacık Gençlikspor şampiyon oldu ve BAL’a yükseldi.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı kazanarak şampiyon olan Yaylacık Gençlikspor karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşadı. Yaylacık Gençlikspor kupasını Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Çetin’in elinden aldı.

Yaylacık Gençlikspor geçen sezon da Play Off finali oynamış uzatma dakikalarında Safranbolu Belediyespor’dan yediği golle şampiyonluğu kaçırmıştı. Bu sezon ligden düşen Safranbolu Belediyespor’un ardından Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek takım Yaylacık Gençlikspor oldu.