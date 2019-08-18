Karabük'teki şiddetli yağmurda istinat duvarı çöktü Karabük'te şiddetli yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü.

Kurtuluş Mahallesi Gökdere Sokak'taki 5 katlı bir binanın istinat duvarı sağanağın etkisiyle çöktü. Olayı görenler polis, itfaiye ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden ekipler, binanın çevresine güvenlik şeridi çekip apartmanın elektriğini kesti. Apartmanda dairesi bulunan bir kişi ise gözyaşlarını tutamayarak müteahhite sitem etti. Mahalle sakini Mustafa Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu istinat duvarının yenisi yapılsın diye 6 ay önce söyledik. Burası 6 aydır yapılmalıydı. Niye yapılmıyor. Hayatımız tehlikede." dedi.

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