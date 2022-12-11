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Aktüel Karabük'te trafik kazası: Yaralılar var
Aktüel

Karabük'te trafik kazası: Yaralılar var

Karabük'te cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 17:01:00 -
Karabük'te trafik kazası: Yaralılar var

Süleyman Ö. idaresindeki 78 BM 229 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Cumayanı köyü yakınlarında, Mukadder A. yönetimindeki 57 AAP 450 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Sevim Ş, Yeter Ö. ve Kader Ö. ile cipteki Zeliha A, Hayrullah Ç. ile Beyaz Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cip sürücüsü Mukadder A, gazetecilere, yolun ortasında eşek görünce yavaşladığını belirterek, arkasından gelen ve duramayan otomobilin de kendilerine çarptığını söyledi.

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