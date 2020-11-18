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Aktüel Karabük'te su kanalına düşen cipte 1 kişi yaralandı
Aktüel

Karabük'te su kanalına düşen cipte 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 23:04:31 -
Karabük'te su kanalına düşen cipte 1 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te, bariyerlere çarparak su kanalına düşen cipte 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.İ.B. (18) yönetimindeki 78 AAR 084 plakalı cip, 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Cadde'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra su kanalına düştü.

Yaklaşık 2 metre yükseklikte su kanalının üzerinde askıda kalan cipteki Ö.A.K. (17) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cip, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Ekipler, ehliyetsiz olduğu belirlenen A.İ.B'ye ceza kesti.

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