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Aktüel Karabük'te su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı
Aktüel

Karabük'te su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 16:06:51 -
Karabük'te su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

KARABÜK (AA) - Karabük'te su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Şeyda Ç. yönetimindeki 78 BV 986 plakalı otomobil, 75. Yıl kavşağı mevkisinde su kanalına devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye götürüldü.

- Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Öte yandan, Namal Kavşağı'nda A.Ö. (39) idaresindeki 78 SM 347 plakalı otomobil, E.Ç.'nin (20) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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