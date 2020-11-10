Karabük'te öğrenci yurdunda oda ışıklarıyla "ATA" yazısı oluşturuldu
KARABÜK (AA) - Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Karabük Asiye Hatun Yurdu'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı nedeniyle oda ışıklarıyla "ATA" yazısı oluşturuldu.
Karabük Üniversitesi kampüsündeki 3 bloklu yurtta, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla ışıklı etkinlik yapıldı.
Bloklardaki bazı odaların ışıkları yakılarak "ATA" yazısı oluşturuldu.
Işıkların sabaha kadar açık kalacağı belirtildi.