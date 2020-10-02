Karabük'te Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan düğüne katılanlara ceza
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uyulmayan düğüne katılanlara ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, Çengeller köyü Aşağıkonak Mahallesi'nde ilgili makamlara bilgi verilmeden düğün yapıldığı bilgisi alan jandarma ekipleri harekete geçti.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulmadığını tespit eden ekipler, düğün sahibi ile düğüne katılan 7 kişiye toplam 25 bin 200 lira idari para cezası uyguladı.
Ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken kuralları yaptıkları anonslarla hatırlattı.