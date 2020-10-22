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Aktüel Karabük'te Kovid-19 izolasyonundaki 1900 kişi denetlendi
Aktüel

Karabük'te Kovid-19 izolasyonundaki 1900 kişi denetlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 19:12:01 -
Karabük'te Kovid-19 izolasyonundaki 1900 kişi denetlendi

KARABÜK (AA) - Karabük'te, İçişleri Bakanlığının "Koronavirüs Salgını" konulu ek genelgesi kapsamında izolasyondaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanılı ya da temaslıları denetlendi.

Polis, jandarma, öğretmen, muhtar ve kurum temsilcilerinden oluşan ekipler, kentte izolasyon uygulanan 1200 adreste kontrollerde bulundu.

Vatandaşları cep telefonlarıyla arayarak ya da seslenerek evlerinin cam veya balkonlarına çıkmalarını isteyen ekipler, ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

İzolasyondaki yaklaşık 1900 tanılı ya da temaslı kişiye ulaşan ekipler, bu kişilerin ihtiyaçlarını da karşıladı.

Ekipler, izolasyondaki kişilere Kovid-19 kurallarını hatırlattı.

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