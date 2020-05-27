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Aktüel

Karabük’te 77 kişiye 219 bin TL ceza kesildi

Karabük’te, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 77 kişiye 218 bin 910 lira ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 13:04:32 -
Karabük’te 77 kişiye 219 bin TL ceza kesildi

Karabük’te, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 77 kişiye 218 bin 910 lira ceza kesildi.


Korona virüs tedbirleri çerçevesinde 22-26 Mayıs tarihlerinde uygulanan 96 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında polis ekipleri yaptıkları kontrollerde Eskipazar ilçesinde 3 kişiye 9 bin 540 TL, Safranbolu ilçesinde 11 kişiye 34 bin 980 TL, il merkezinde 47 kişiye 149 bin 460 TL ceza uyguladı.


Jandarma tarafında da sorumluluk bölgesinde 16 kişiye 24 bin 930 TL ceza uygulanırken, il genelinde İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu kararlarına aykırılıktan toplamda 77 kişiye 218 bin 910 lira idari para cezası işlemi uygulandı.

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