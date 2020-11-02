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Aktüel Karabük'te 61 litre sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Karabük'te 61 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 13:06:30 -
Karabük'te 61 litre sahte içki ele geçirildi

KARABÜK (AA) - Karabük'te 61 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde sahte içki satışı yaptığı tespit edilen V.K'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 61 litre el yapımı sahte içki, 2 anason kiti ve alkol yapımında kullanılan 6 damlalık ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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