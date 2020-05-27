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Aktüel

Karabük'te 14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 17:33:22 -
Karabük'te 14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı

KARABÜK (AA) - Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, bayramın ardından yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Saat 11.00'den itibaren dışarı çıkan çocuklar, zamanlarını genellikle park ve bahçelerde geçirdi.

Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, Kent Meydanı ve Kemal Güneş Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Bisiklete binerek, oyunlar oynayan çocuklar, kendilerine ayrılan sürede keyifli anlar yaşadı.

Çocukların genel olarak maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Safranbolu ilçesinde bulunan Misak-ı Milli Meydanı'na gelen çocuklar, alanda doyasıya eğlendi.

- Kocaeli ve Sakarya

Sakarya ve Kocaeli'de ise sokağa çıkmalarına izin verilen 14 yaş ve altındaki çocuklar yağış engeline takıldı.

Etkili olan sağanak, kent meydanları başta olmak üzere, park ve sokakların boş kalmasına neden oldu.


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