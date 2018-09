Karabükspor'dan taraftarı üzecek açıklama

Transfer ettiği 16 oyuncunun lisansını maddi sıkıntılar nedeniyle çıkartamadığı için altyapı oyuncularıyla çıktığı 4 maçta 1 puan alarak ligin dibine demir atan Kardemir Karabükspor'da 29 Ağustos'ta olağanüstü kongre kararı sonrası göreve gelen başkan Sedat Namal, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte olağanüstü kongre kararı aldıklarını açıkladı.

22 Eylül tarihinde olağanüstü genel kurulun yapılacağını ifade eden Namal, "İnşallah hayırlısı olur diyoruz. Ama Karabükspor'umuzu da terk edip gitmiyoruz. Karabükspor'umuzun şu an için başındayız. Bundan sonra da hep yanında arkasında destekçisi olacağız. Karabükspor'umuzun durumu hiç iç açıcı değil. Toplu iğne ucu kadar bir ışık görsem, bu camiaya vefamı fazlasıyla öder ve bu işin başında dururdum. Ama asla böyle bir imkan yok. Her yer kilitlenmiş, her yer bağlanmış. Hiçbir şekilde maddi paranın, yürüyen bir işlemin, hukuki işlerin hiçbirinin olmadığı bir yere terk edilmiş Karabükspor. Çıkmaza girmiş, ucu açık çok şey var. Para ile de çözemeyeceğiniz hatta para ile çözseniz dahi bu paranın nereye gittiği belli olmayan işler var. Bunu görmek tabii ki bizleri, Karabüklüleri üzecektir ama gerçeklerden de kaçmamak lazım. Karabükspor'a ihanet eden, Karabükspor'dan nemalanan, Karabükspor'un haklarını korumayıp ceplerine ve menfaatlerine bir şeyler kazandıran kim varsa, kim kötülük yaptıysa bununla ilgili adliyeye teslim edilen dosyaların takipçisi olacağız" diye konuştu.